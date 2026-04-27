Eskişehir'de 23 Nisan Coşkusu, Hafta Boyunca Kentin Dört Bir Yanına Taşındı

27.04.2026 13:30  Güncelleme: 13:46
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), bu yıl da 23 Nisan coşkusunu kentin dört bir yanına taşıdı. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler, bir hafta boyunca çocukların neşesiyle renklendi.

23 Nisan dolayısıyla hafta boyunca birbirinden eğlenceli ve öğretici etkinliklere ev sahipliği yapan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, hafta sonunda da minikleri yalnız bırakmadı. ESTRAM Ulaşım A.Ş. Behiç Erkin Yerleşkesi'nde kurulan renkli oyun parkuru, çocukların kahkahalarıyla dolup taştı.

ESTRAM çalışanlarının çocukları, tramvay deneyimi yaşayarak unutamayacakları bir gün geçirdi. Boyama etkinlikleriyle de yaratıcılıklarını ortaya koyan çocuklar, bayramın tadını doyasıya çıkardı.

Diğer yandan Çocuk Hakları Birimi tarafından düzenlenen Eskişehir Yılı 23 Nisan Atölyeleri'ne katılan çocuklar keyifli zaman geçirdi. Gün boyunca süren etkinlikler, 3 yaş grubuna yönelik "23 Nisan Oyun Çemberi" ile başladı. Program kapsamında gerçekleştirilen "Atatürk ve Ben Kolaj Çalışması" atölyesinde çocuklar, Mustafa Kemal Atatürk'e dair duygu ve düşüncelerini sanatsal çalışmalarla ifade etti.

"23 Nisan Baskı Atölyesi" ve "Hayal Kur, Oyna, Anlat Atölyesi", çocukların yaratıcılıklarını desteklerken; "23 Nisan Masal Atölyesi" ve "Rolünü Seç, Hikayeni Yaz" etkinlikleri miniklerin hayal dünyasını zenginleştirdi. Günün finalinde düzenlenen "Bayram Neşesi Atölyesi" ve "Kübizm Akımıyla Dünya Çocukları Atölyesi" ise sanatla iç içe keyifli anlara sahne oldu."

Farklı yaş gruplarına özel olarak hazırlanan etkinlikler sayesinde çocuklar hem bireysel hem de grup çalışmalarına katılarak sosyal becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

Kaynak: ANKA

