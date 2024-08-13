Eskişehir'de 5 Kişiyi Yaralayan Şüpheli Adliyede

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ESKİŞEHİR'DE 5 KİŞİYİ YARALAYAN ŞÜPHELİ ADLİYEDE (3)

ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS VE HALK ARASINDA KORKU YARATMAK SUÇLARINDAN TUTUKLANDI

Eskişehir'de oynadığı bilgisayar oyunundan etkilenerek çelik yelekli ve maskeli çıktığı sokakta karşılaştığı 5 kişiyi bıçakla yaralayan Arda Küçükyetim (18), savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Burada da ifadesi alınan şüpheli Küçükyetim, mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.

(BİLGİ)

Haber: ESKİŞEHİR,

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İZMİR URLA'DA ORMAN YANGINI ÇIKTI

İZMİR'in Urla ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile 2 saatte kontrol altına alındı.

Bugün saat 17.00'de Urla ilçesi Demircili Mahallesi yakınlarında orman yangını çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler orman ekiplerine bildirdi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 dozer ve 3 yer ekibi yangına müdahale etti. Havadan ve karadan müdahale ile yangın saat 19.00'da kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürdürülüyor.