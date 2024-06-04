Eskişehir'de Alkol Alıp Camilerde Kur'an-ı Kerim Yırtan Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Eskişehir'de Alkol Alıp Camilerde Kur'an-ı Kerim Yırtan Şüpheli Gözaltına Alındı

Eskişehir'de alkollü halde olan Muhammed Enes S., Beyazıt Camisi ve Reşadiye Camisi'ne girerek Kur'an-ı Kerim'leri yırttı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünde alkollü olduğu tespit edildi ve adliyeye sevk edildi.

04.06.2024 14:21
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ESKİŞEHİR'de alkol aldıktan sonra girdiği 2 camide 'Kur'an-ı Kerim'leri yırtan Muhammed Enes S. (25), gözaltına alındı.

Kentte yaşayan Muhammed Enes S., dün akşam alkollü halde Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Vali Ali Fuat Güven Caddesi'ndeki Beyazıt Camisi'ne girdi. Dolaplardaki Kur'an-ı Kerim'lere yırtarak zarar veren şüpheli, daha sonra Arifiye Mahallesi'ndeki tarihi Reşadiye Camisi'ne de girdi. Muhammed Enes S., burada da Kur'an-ı Kerim'leri yırttı. Durumu fark edenler, polise ihbarda bulundu. Adrese gelen polis ekipleri, cami çıkışında Muhammed Enes S.'yi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelinin 1.81 promil alkollü olduğu tespit edildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri tarafından ifadesi alınan Muhammed Enes S., işlemlerinin ardından 'Dini değerleri alenen aşağılama' suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Eskişehir, Reşadiye, Cami, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Alkol Alıp Camilerde Kur'an-ı Kerim Yırtan Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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