Eskişehir'de asker eğlencesinde silaha el koymak isteyenlere mukavemet eden 4 zanlı tutuklandı

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Eskişehir'de, asker eğlencesinde havaya ateş edilmesi üzerine silaha el koymak isteyen polislere mukavemet ettikleri öne sürülen 4 zanlı tutuklandı.

Odunpazarı ilçesinde yaşanan olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler A.T.K. (25), İ.K. (21), G.H. (25) ve Ö.K. (27), emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar tutuklandı.

71 Evler Mahallesi Yeşilhat Sokağı'nda 21 Ağustos gecesi asker eğlencesinde havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri, silaha el koymak istemişti. Bazı kişilerin polise mukavemette bulunması nedeniyle olay yerine çok sayıda ekip yönlendirilmişti. Ekiplerin çabasıyla güçlükle sonlandırılan olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınmış, polis kalabalığı dağıtmak için anons yapmıştı. Olay sırasında bir araca binerek kaçan diğer 2 zanlı ise yapılan çalışma sonucu yakalanmıştı.