Eskişehir'de 'Bas Geç' Uygulaması ile 70 Bin Öğrenci Sınırsız Ulaşıma Kavuştu

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin geçen yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda başlattığı "Bas Geç" uygulamasından bir yılda 70 bin öğrenci faydalandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda başlattığı "Bas Geç" uygulamasıyla, kentteki öğrenciler ayda 250 TL'ye sınırsız ulaşım imkanına kavuştu. 1 yılda 70 bin öğrencinin faydalandığı uygulama, ülke genelindeki en ucuz öğrenci abonman kartı olma özelliği taşıyor. Eskişehir'i sırasıyla Konya 290 TL ve Ankara 350 TL abonman kart ücreti ile takip ediyor.

" Türkiye'deki en uygun öğrenci abonmanı olarak bizleri gururlandırıyor"

Uygulamaya olan ilgiden büyük mutluluk duyduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Seçim döneminde gençlerle gerçekleştirdiğimiz buluşmalarda abonman kart isteklerini bizlere çok iletmişlerdi. Göreve gelir gelmez de ikinci vaadimiz olarak Bas Geç abonman uygulamasını hayata geçirmiştik. Bu geçen 11 aylık sürede de on binlerce gencimizin bu hizmetimizden yararlandığını görmek bizleri son derece mutlu ediyor. Gençlerin hem bütçelerine destek olan hem de sosyal hayatın içinde daha fazla yer almalarına imkan sağlayan bu uygulamamız Türkiye'deki en uygun öğrenci abonmanı olarak bizleri de gururlandırıyor" dedi.