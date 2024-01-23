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Eskişehir'de bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir'de bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 3 zanlı tutuklandı

Eskişehir'de yan bakma meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen bıçaklı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Emniyet tarafından gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir\'de bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 3 zanlı tutuklandı
23.01.2024 - 11:23,
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Eskişehir'de bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Yan bakma meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada çok sayıda bıçak darbesiyle Fatih Bayar'ın ölümü, arkadaşı Yasin T'nin yaralanmasıyla ilgili 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar Burak Z. (27), Tunahan Z. (23) ve F.Y. (17), sağlık kontrollerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı Adalar mevkisinde 22 Ocak gecesi iki grup arasında çıkan kavgada yaralanarak Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatih Bayar (37) müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Hafif yaralanan Yasin T. (36) ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınmıştı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan 3 şüpheliyi saklandıkları adreste yakalamıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Eskişehir'de bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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