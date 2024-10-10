Eskişehir\'de Cinayet: 7 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Güncel

Eskişehir'de bir kişinin sokakta silahla vurularak öldürülmesine ilişkin 7 şüpheli, adliyeye getirildi.

Burak Ünlüer'in yaşamını yitirdiği olayın ardından gözaltına alınan katil zanlısı H.K. ile S.T, S.A, Ö.S, M.A, L.B. ve Ş.Y'nin, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Hastanede yapılan sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılıktaki sorguları sürüyor.

Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi Gürman Sokağı'nda 7 Ekim'de Burak Ünlüer'e (29) pompalı tüfekle ateş edilmişti. Güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye alan polis ekipleri, katil zanlısı H.K. ve cinayetle ilgisi bulunduğu belirtilen S.T'yi Sakarya'da yakalamış, bu kişilerin yanı sıra diğer 5 şüpheliyi de gözaltına almıştı.