Eskişehir\'de cinayet soruşturmasında 6 tutuklama

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Eskişehir'de bir kişinin sokakta silahla öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Burak Ünlüer'in yaşamını yitirdiği olay sonrası gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen katil zanlısı H.K. ile S.A, Ö.S, M.A, L.B. ve Ş.Y. tutuklandı.

Diğer zanlı S.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi Gürman Sokağı'nda 7 Ekim'de Burak Ünlüer'e (29) pompalı tüfekle ateş edilmişti. Güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye alan polis ekipleri, katil zanlısı H.K. ve cinayetle ilgisi bulunduğu belirtilen S.T'yi Sakarya'da yakalamış, bu kişilerin yanı sıra diğer 5 şüpheliyi de gözaltına almıştı.