Eskişehir\'de Cumhuriyet Bayramı Coşkusu Sürüyor

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(ESKİŞEHİR) - Cumhuriyet'in 101'inci yılı, tüm yurtta olduğu gibi Eskişehir'de de büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Odunpazarı ilçesindeki Atatürk Bulvarı'nda bir araya gelen Eskişehirliler, bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

Eskişehir'de Cumhuriyet Bayramı kutlama programı, Vali Hüseyin Aksoy, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin vatandaşları selamlayarak bayramlarını kutlamasıyla başladı.

Program, geçmişten bugüne tüm şehitler ile Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'ye (TUSAŞ) yönelik saldırıda şehit düşen vatandaşlar için yapılan saygı duruşunun ardından askeri bando eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Sonrasında, Vali Hüseyin Aksoy kürsüye çıkarak günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasını yaptı.

Cumhuriyet Lisesi öğrencilerinin sergilediği halk oyunları gösterisi, bayram coşkusunu zirveye taşıdı. Öğrenciler, Cumhuriyet'in anlam ve önemini vurgulayan şiirler de okudu.

Geçit töreniyle son bulan kutlamalarda, vatandaşlar Cumhuriyet'in 101'inci yılını birlikte kutlamanın mutluluğuyla Atatürk Bulvarı'ndan ayrıldı.