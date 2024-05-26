Eskişehir'de Cumhuriyetin 100. Yılına Özel Halk Oyunları Gösterisi - Son Dakika
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Eskişehir'de Cumhuriyetin 100. Yılına Özel Halk Oyunları Gösterisi

Eskişehir\'de Cumhuriyetin 100. Yılına Özel Halk Oyunları Gösterisi

Eskişehir'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Türkiye'nin Gücü Gençliği Cumhuriyetimizin Kuruluşu 100. Yıla 100 Adımla Halk Oyunları Gösterisi' etkinliği, Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programda, Milli Mücadele, cumhuriyetin ilanı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençler tarafından çeşitli danslar eşliğinde temsil edildi. Etkinliğin sonunda Vali Yardımcısı Ali Çetin, halk oyunları grubuna ve organizatörlere plaket takdim etti.

26.05.2024 10:39
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Eskişehir'de " Türkiye'nin Gücü Gençliği Cumhuriyetimizin Kuruluşu 100. Yıla 100 Adımla Halk Oyunları Gösterisi" etkinliği yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen halk oyunları programını Eskişehir Vali Yardımcısı Ali Çetin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan ve ile çok sayıda davetli izledi.

Gösteride, Milli Mücadele, mumhuriyetin ilanı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençler tarafından çeşitli danslar eşliğinde temsil edildi.

Etkinliğin sonunda Vali Yardımcısı Ali Çetin, halk oyunları grubuna ve organizatörlere plaket takdim etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de Cumhuriyetin 100. Yılına Özel Halk Oyunları Gösterisi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Cumhuriyetin 100. Yılına Özel Halk Oyunları Gösterisi - Son Dakika
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