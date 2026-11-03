Eskişehir'de dede ve babaannenin torunla yatılı görüşmesine Yargıtay'dan onay geldi

YARGITAY 2'nci Hukuk Dairesi, Eskişehir'de torunlarıyla görüşebilmek için dava açan babaanne ve dedeye aile mahkemesi tarafından tanınan görüşme sürelerini yetersiz buldu. Yargıtay, torun sevgisinin yaşanması, özlemin giderilmesi ve aile bağlarının güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, babaanne ve dedenin torunlarıyla her ayın ilk hafta sonu ve her yıl ağustos ayının ilk haftası yatılı görüşmesine karar verdi.

Eskişehir'de babaanne ve dede, 2017 doğumlu torunlarıyla kişisel ilişki kurabilmek için eski gelinlerine karşı Eskişehir 8'inci Aile Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkeme, babaanne ve dedenin torunlarıyla her ayın ilk hafta sonu cumartesi ve pazar günleri 10.00-17.30 saatleri arasında, dini bayramların 2'nci günü 10.00-17.30 saatleri arasında ve yarıyıl tatilinin son hafta sonu cumartesi ve pazar günleri 10.00-17.30 saatleri arasında görüşmesine karar verdi. Karara taraflar itiraz etti. Dosyayı inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Hukuk Dairesi, tarafların istinaf başvurularını esastan reddederek yerel mahkemenin kararını uygun buldu. Bunun üzerine babaanne ve dede, görüşme sürelerinin yetersiz olduğu gerekçesiyle, anne ise kararın tamamına yönelik temyiz başvurusunda bulundu.

'TORUN SEVGİSİNİN TADILMASI VE ÖZLEM GİDERİLMESİ'

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi, annenin tüm itirazlarını reddederken, babaanne ve dedenin görüşme sürelerine yönelik itirazını haklı buldu. Daire, yerel mahkeme tarafından belirlenen sürelerin babaanne ve dede ile torun arasındaki sevgi ve iletişimin kurulması için yeterli olmadığına hükmetti. Kararda, "Verilen kararda belirlenen kişisel ilişki süreleri, dede ve babaanne ile torun arasındaki sevginin ve iletişimin kurulmasına yeterli değildir. Davacılar ile torun arasında düzenlenecek kişisel ilişkinin, davacılar açısından torun sevgisinin tadılması ve özlem giderilmesi, küçük açısından da bir sevgi ortamında büyümesi ve gelişmesini sağlayacağı gibi hısımlık bağlarının da kuvvetlenmesini sağlayacaktır" denildi.

YATILI GÖRÜŞEBİLECEKLER

Çocuğun üstün yararının da dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Yargıtay, babaanne ve dede ile torun arasında daha uzun süreli ve yatılı kişisel ilişki kurulmasına karar verdi. Buna göre babaanne ve dede, torunlarıyla her ayın ilk hafta sonu cumartesi saat 10.00'dan pazar saat 17.30'a kadar yatılı görüşebilecek. Ayrıca dini bayramların 2'nci günü ve yarıyıl tatilinin son haftasındaki cumartesi günü 10.00-17.30 saatleri arasında görüşme yapılabilecek. Çocuk, her yıl 1 Ağustos saat 10.00'dan 7 Ağustos saat 17.30'a kadar babaanne ve dedesinin yanında kalabilecek. Yeniden yargılama yapılmasına gerek görmeyen Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bu şekilde düzelterek oy birliğiyle onadı.