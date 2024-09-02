Eskişehir'de '1922 Osmanlı Gazetelerinde Eskişehir' Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de '1922 Osmanlı Gazetelerinde Eskişehir' Sergisi Açıldı

Eskişehir\'de \'1922 Osmanlı Gazetelerinde Eskişehir\' Sergisi Açıldı

Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen "1922 Osmanlı Gazetelerinde Eskişehir: Direnişin Kalbi, Zaferin Eşiği" sergisi açıldı.

02.09.2024 19:16
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Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen "1922 Osmanlı Gazetelerinde Eskişehir: Direnişin Kalbi, Zaferin Eşiği" sergisi açıldı.

Güzel Sanatlar Galerisi'ndeki sergi, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak'ın kurdele kesimiyle açıldı.

Sergide Milli Mücadele döneminde basında yer alan gazete kupürlerindeki haberler, Latin alfabesine çevrilerek ziyaretçilere sunuldu.

Vali Aksoy, tarihi aidiyeti bilmek ve genç kuşaklara aktarmak açısından serginin önemli olduğunu söyledi.

Eskişehir için mücadele eden bütün kahramanlara şükranlarını sunan Aksoy, şöyle konuştu:

"Onların o mücadelesi olmasaydı bugün bu topraklarda özgür bir şekilde yaşıyor olamazdık. Bu anlamda emeği geçen katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz. Tarihimizi iyi bilmek ve genç kuşaklara ülkemizin ne zor şartlarda kurtarıldığı ve kurulduğunun anlatılması bakımından kurtuluş günlerini de bu yönüyle iyi değerlendirmemiz ve genç kuşaklara da aktarmamız gerekiyor. Kültür ve Turizm Müdürlüğümüze yaptıkları bu çalışmadan dolayı teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkesi kutluyorum."

Milletvekili Gürcan ise serginin daha detaylı düzenlenerek müzeye dönüşmesi gerektiğini ifade ederek, "Özellikle çocuklarımızın, Eskişehir'in, Afyon'un, Kütahya'nın, İzmir'in nasıl kurtarıldığı ve bu kurtarılmada kimlerin emeği olduğunu bilmeleri çok önemli. Kadınlarımızın, çocuklarımızın yani savaşa tüm milletin katıldığını bilmek ve bugünlere gelmek açısından düşündüğümüzde güzel bir hizmet olmuş. Bize bugünleri yaşatan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Onların torunu olmaktan gurur duyuyorum." diye konuştu.

Sergi 5 Eylül'e kadar ziyaretçilere açık olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de '1922 Osmanlı Gazetelerinde Eskişehir' Sergisi Açıldı - Son Dakika

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