Eskişehir\'de Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi

ESKİŞEHİR'de sanal medyaya verdikleri reklamlardan sahte yatırım uygulamaları ve kazanç belgesi gösterip dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin el konulan banka hesaplarında yaklaşık 40 milyon liralık hareket tespit edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, nitelikli dolandırıcılık olaylarıyla ilgili soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri de mağdurların ifadelerinden yola çıkıp, organize bir dolandırıcılık örgütü üyelerinin sanal medyadaki reklamları kullanarak dolandırıcılık yaptığını tespit etti. Şüpheliler, bir süre takip edildi ve kimlikleri tespit edildi.

Eskişehir'in yanı sıra Antalya, Isparta ve Aydın'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde 21 bin 700 avro, 195 bin lira, kurusıkı tabanca, 12 cep telefonu, dizüstü bilgisayar, tablet, sim kart, 3 bellek ve 11 kredi kartı ele geçirildi. Eskişehir'e getirilen 12 şüpheli, Asayiş Şubesi'nde ifadeleri alınıp adliyeye sevk edildi.

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede şüphelilerin sanal medya ve arama motoru reklamlarından yatırım vaadiyle mağdurları sahte yatırım uygulamalarına yönlendirdiği, farklı IBAN hesaplarına para transferi yaptırdıkları, uygulamalardan gerçeğe aykırı kazanç görüntüleri oluşturup mağdurları dolandırdıkları tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, 12 şüphelinin dolandırdığı mağdurların toplam 3 milyon 890 bin 832 lira zarara uğradığı, şüpheli hesaplarında yaklaşık 40 milyon liralık hareket bulunduğu tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin suçtan elde edildiği belirtilen yaklaşık 7 milyon 500 bin lira değerindeki 3 araç, 1 taşınmaz ile yaklaşık 20 milyon lira bulunan banka ve kripto varlık hesaplarına el konuldu. Soruşturma sürüyor.