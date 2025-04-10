Eskişehir'de Dorlion Zeytinyağları 5 Litrelik Tenekelerde Satışa Sunuldu

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Dorlion markasıyla satılan içimlik zeytinyağlarının şimdi de 5 litrelik tenekelerde yemeklerde kullanılmak üzere belediye tarafından satışa sunulduğunu duyurdu. Büyükşehir Belediyesi Üretici Marketler'de satışa çıkarılan 5 litrelik zeytinyağları, bin 650 TL'ye tüketiciye sunulacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Orta Sakarya Vadisi'nde zeytin yetiştiriciliğini artırmak, erken hasat soğuk sıkım ile natürel zeytinyağı elde etmek ve bu zeytinyağının minör bileşenlerinin yetkili laboratuvarlarda analizlerini yaptırıp bölgenin zeytine ve zeytinyağına kattığı değerleri belirlemek amacıyla hazırladığı projeyi sürdürüyor. Dorlion markasıyla satışa çıktığı Üretici Marketler'de 100 ml ve 250 ml'lik şişelerde satılan içimlik zeytinyağından sonra şimdi de 5 litrelik yemeklik zeytinyağının satışı başladı. 5 litrelik zeytinyağı Üretici Marketler'de bin 650 TL'ye tüketici ile buluşacak.

"Zeytin yetiştiriciliğini desteklemeye devam edeceğiz"

Orta Sakarya Vadisinin bereketli topraklarında yetişen zeytinlerden üretilen zeytinyağlarının 5 litrelik tenekelerle satışa sunulduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz gibi, Orta Sakarya Vadisi'nde zeytin yetiştiriciliğini artırmak, erken hasat ve soğuk sıkım yöntemleriyle natürel zeytinyağı elde etmek ve bu ürünlerin kalitesini bilimsel analizlerle tescillemek amacıyla yola çıktığımız bu projede önemli bir yol kat ettik. Bu süreçte yalnızca zeytin üretimini değil, aynı zamanda katma değeri yüksek bir ürün olan zeytinyağını da markalaştırarak üreticimizin emeğini taçlandırdık. Bu doğrultuda, şehrimizin ilk yerleşim yeri olan ve tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış Dorlion ismini markamız olarak belirledik. İlk olarak 100 ml ve 250 ml'lik şişelerde içimlik zeytinyağı olarak Üretici Market raflarında yerini alan Dorlion Zeytinyağı, gördüğü yoğun ilgi sayesinde bugün yepyeni bir boyuta taşındı. Artık sofralarınızda yer vereceğiniz 5 litrelik yemeklik zeytinyağımız da satışta. Bu sadece bir ürün değil, Eskişehir'in tarımsal potansiyelinin, üreticimizin emeğinin ve sürdürülebilir tarım politikalarımızın bir sonucudur. Bu proje, hem şehrimizin iklimine hem de toprağına ne kadar değer katabileceğimizi gösterdi. Önümüzdeki süreçte de zeytin yetiştiriciliğini desteklemeye devam edeceğiz. Ben bu projede emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma, üreticilerimize ve bu süreçte bizlere inanan, destek olan tüm hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum. Gelin, sofralarımızda yerli üretimi, doğallığı ve kaliteyi birlikte büyütelim."