Eskişehir'de Engelli Bireylere Yönelik Destek Hizmetleri Devam Ediyor

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların yaşam kalitesini arttırmak ve topluma aktif katılımlarını sağlamak amacıyla sunduğu hizmetlerini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Özel Gereksinimliler Şube Müdürlüğü aracılığıyla engelli bireylere yönelik sunduğu hizmetleri sürdürüyor. Bu kapsamda son bir yılda ESMEK bünyesinde kişisel gelişim kurslarına katılan 60 engelli birey, becerilerini geliştirme fırsatı bulurken, bedensel ve görme engelli bireyler için de avantaj taksi hizmeti kapsamında 529 kez ulaşım desteği sağlandı.

Sosyal hayata katılımları arttırıldı

Zihinsel Engelli Gündüz Yaşam Merkezi'nde 109 engelli bireye kişisel bakım desteği verildi ve çeşitli atölye çalışmalarıyla sosyal hayata katılımı artırıldı. Ayrıca, Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi'nde engelli bireylere 212 kez psikolojik danışmanlık hizmeti sunularak, duygusal destek sağlandı. Engelsiz İş Atölyesi'nde 15 engelli birey, 121 bin 570 adet kablo montaj işi gerçekleştirerek, üretime katkı sundu. Diğer yandan, Engelli Hizmetleri Birimi, tıbbi cihaz desteği kapsamında sosyal incelemeler sonucu 42 engelli bireye medikal malzeme temin etti.

İhtiyaçları karşılandı

İÇEM'de eğitim gören 85 öğrenci, okula ulaşım konusunda servis desteği alırken, Haller Gençlik Merkezi'nde 1 engelli birey 5 kez hizmetten faydalandı. Sosyal Hizmetler kapsamında, 380 engelli bireye 615 kez ayni yardım sağlanarak, ihtiyaçları karşılandı. Çocuk Hakları Birimi ise 23 engelli çocuğu, 6 farklı atölyeye katılım için destekledi. Evde bakım hizmetleri de engelli bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştıracak şekilde düzenlendi. Kuaförlük hizmeti kapsamında 232 engelli bireye 2 bin 139 kez hizmet verildi, banyo hizmetiyle 202 engelli bireye bin 652 kez destek sağlandı. Ayrıca, temizlik hizmeti kapsamında 7 engelli bireye 12 kez yardım sunuldu.