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Eskişehir'de Firari Hükümlü Jandarma Tarafından Yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Firari Hükümlü Jandarma Tarafından Yakalandı

Eskişehir'de hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma tarafından yakalanarak cezaevine konuldu.

Eskişehir\'de Firari Hükümlü Jandarma Tarafından Yakalandı
04.01.2024 - 16:53,
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Eskişehir'de hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma tarafından yakalanarak cezaevine konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Dedektif Timleri (JASAT), 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve 64 ayrı suçtan aranan firariyi yakaladı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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