Eskişehir'de Firari Hükümlüler Yakalandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde haklarında 17 yıl 11 ay 27 gün ve 18 yıl 3 ay 13 gün hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından aranan kişilerin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Ekipler, "hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 17 yıl 11 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan ve "hırsızlık" suçundan 18 yıl 3 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari hükümlüyü operasyonla yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.