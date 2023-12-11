 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Eskişehir'de Haydar Aliyev anma programı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'de Haydar Aliyev anma programı düzenlendi

Eskişehir'de, Azerbaycan'ın eski Cumhurbaşkanı ve ulusal lideri Haydar Aliyev'in ölümünün 20'nci yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, programda yaptığı konuşmada Azerbaycan ile Türkiye arasındaki birliği vurgulayarak, iki ülke arasındaki bağların güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Eskişehir\'de Haydar Aliyev anma programı düzenlendi
11.12.2023 - 18:15,
Abone Ol

Eskişehir'de, Azerbaycan'ın eski Cumhurbaşkanı ve ulusal lideri Haydar Aliyev'in ölümünün 20'nci yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Öğrenci Merkezi'ndeki etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bir millet, iki devlet" ifadesinin Azerbaycan ile Türkiye arasındaki birliği simgelediğini söyledi.

Bu birliğin temelinin iyi oluşturulması gerektiğini vurgulayan Erdal, "Bunun askeri, ekonomik, sosyal, kültürel ve eğitimsel anlamda yapılması gerekiyor." dedi.

Üniversite olarak eğitim ve araştırma alanında iki ülke arasındaki bağları güçlendirmeye ve bu misyonun altını doldurmaya çalıştıklarını ifade eden Erdal, "Azerbaycan'daki birçok üniversiteyle yakın ilişkilerimiz devam ediyor. Birçok öğrencimizi de üniversitemizde ağırlıyoruz. Eğitimlerine ve araştırmalarına destek vermeye çalışıyoruz. Böylece sadece sözde değil, aynı zamanda eylemde de eğitimde, sanayide ve kültürdeki işbirliğimizi güçlendirmeye çalışıyoruz. Bu iki ülkenin birlikte davranarak ne kadar güçlü olabileceği ortaya çıkıyor." diye konuştu.

Programda, Azerbaycan Diaspora Bakan Yardımcısı Valeh Hacıyev ile Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Başkan Vekili Parviz Mammadzada da katılımcılara hitap etti.

Konuşmaların ardından Aliyev'in hayatını anlatan filmin gösterimi yapıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Haydar Aliyev, Azerbaycan, Eskişehir, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Haydar Aliyev anma programı düzenlendi - Son Dakika


21:06
Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi
20:21
Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:21
'Bacaklarımı hissedemiyorum' sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de "Bacaklarımı hissedemiyorum" sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de
20:13
TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak
19:13
Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim
18:59
2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı
18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor

Son Dakika
21:06 Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi
20:21 Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:21 "Bacaklarımı hissedemiyorum" sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de
20:13 TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak
19:13 Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim
18:59 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 21:18:31. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Haydar Aliyev anma programı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement