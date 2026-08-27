Eskişehir'de Hırsızlık Kameraya Yansıdı - Son Dakika
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Eskişehir'de Hırsızlık Kameraya Yansıdı

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Odunpazarı'nda hırsızlık yapan A.İ., güvenlik kamerasınca kaydedildi ve tutuklandı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, bir şüphelinin hırsızlık için girdiği iş yerinde başını kıyafetiyle gizlediği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, iş yeri ve bir evde meydana gelen iki ayrı hırsızlık olayıyla ilgili çalışma yürüttü.

Ekiplerin çalışması sonucu şüphelinin iş yerine tavan sacını açarak girdiği ve bakır kabloları çaldığı belirlendi.

İş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini gizlemek için başını kıyafetiyle kapattığını tespit etti.

Bir evden de kablo, matkap, 5 valiz ve 3 ahşap kapının çalınmasıyla ilgili soruşturma yürüten ekipler, her iki olayı da gerçekleştiren şüphelinin A.İ. olduğunu belirledi.

Polis tarafından gözaltına alınan A.İ, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ayrıca çalınan kapıyı satın aldığı anlaşılan Ö.S. hakkında ise "suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi" suçundan adli işlem uygulandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de Hırsızlık Kameraya Yansıdı - Son Dakika

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