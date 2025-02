Eskişehir'de Hobi At Binişlerine Yoğun İlgi

Güncel

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kentpark At Bakım ve Binicilik Tesisleri'nde at hobi binişlerine ilgi her geçen gün artıyor. Haflinger, Pony ve yerli cins atlarla yapılan hobi binişlerinden her vatandaşın yararlanması gerektiğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Çocukların doğayla bağ kurmalarına yardımcı olan at binişi için tüm ebeveynleri çocuklarıyla beraber Kentpark'a davet ediyorum" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Kentpark'ta bulunan ve 4 yaş üstü misafirlerine hizmet veren At Bakım ve Binicilik Tesisleri'nden bugüne kadar binlerce çocuk yararlandı. Çocuklara, hayvanlarla yakın bir bağ kurmak ve biniciliğe ilgilerini artırmak için düzenlenen at binişleri yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Uzman at antrenörleri eşliğinde atlarla tanışan çocuklar, tesislerde unutamayacakları deneyimler yaşıyor. Tesiste profesyonel binicilik antrenörleri ile getirilen cins atlarla vatandaşlara biniciliğin püf noktaları ve ayrıntıları öğretiliyor. Atlarla bağ kuran vatandaşlar, kısa süre içinde "dörtnala" biniciliği öğrenirken kas geliştirme, denge ve koordinasyon sağlama imkanı da buluyor. 2024 yılında toplam 6 bin 52 kişiye hizmet veren tesis ayrıca, resmi bayramlarda düzenlediği at biniş gösterileriyle vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

Kentpark içerisinde bulunan At Bakım ve Binicilik Tesislerinden çocuklarımızın hizmet aldığını gördükçe büyük mutluluk duyduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Erken yaşta at binmenin çocuklar için birçok faydası var. At binmek, çocukların fiziksel, duygusal ve zihinsel gelişimlerine önemli katkılar sağladığını, çocukların stresini azalttığını biliyoruz. Ayrıca çocukların doğayla bağ kurmalarına da yardımcı olan at biniş için tüm ebeveynleri çocuklarıyla beraber Kentpark'a davet ediyorum" diye konuştu.

Kentpark içinde hizmet veren At Bakım ve Binicilik Tesislerinin faaliyetleri hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0 222 300 00 66 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilirler.