Eskişehir'de İftar Sofrası Geleneksel Olarak Kuruldu - Son Dakika
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Eskişehir'de İftar Sofrası Geleneksel Olarak Kuruldu

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Mahmudiye ilçesinde iftar sofralarını kurarak vatandaşları bir araya getirdi. Başkan Ayşe Ünlüce, bu yılki iftarların birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmek amacıyla düzenlendiğini ifade etti.

04.03.2025 15:45
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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin (EBB), her yıl geleneksel olarak kurduğu iftar sofraları bu yıl Mahmudiye ilçesinden başladı. Yılın ilk iftarında konuşan Başkan Ayşe Ünlüce, "Aynı sofrayı paylaşmak ve bu ayın bereketini çoğaltmak için ilçelerimizde vatandaşlarımızla buluşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar davetleri, ilçe halkının yoğun ilgisiyle Mahmudiye'de başladı.

Mahmudiye Kapalı Pazar Yeri'nde kurulan iftar sofrasına Başkan Ünlüce, CHP İl Başkanı Talat Yalaz, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan, Çifteler Belediye Başkanı Zehra Konakçı, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Sibel Yeşildal, meclis üyeleri, muhtarlar ve ilçe halkı katıldı.

Başkan Ünlüce, iftar öncesinde yaptığı konuşmada, Ramazan'ın paylaşmanın, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmenin ayı olduğuna vurgu yaptı. Ünlüce, "Ramazan ayında, halkımızla birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İftar sofralarımızda sadece yemek paylaşmıyor, aynı zamanda sevgi, hoşgörü ve barış dolu bir ortamda buluşma fırsatı yakalıyoruz. Aynı sofrayı paylaşmak ve bu ayın bereketini çoğaltmak için ilçelerimizde vatandaşlarımızla buluşmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de İftar Sofrası Geleneksel Olarak Kuruldu - Son Dakika

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