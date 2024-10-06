Eskişehir\'de İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Burs Desteği

Güncel

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'nden elde edilen gelirle burs desteği sağlıyor. Öğrencilerin başvurularını beklediklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müze'mizin geliri eğitim için kullanılıyordu. Bu gelirlerden üniversite öğrencilerine de burs desteği vermeye başlıyoruz" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için öğrencilere destek olmayı sürdürüyor. Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'nin geliriyle lisans eğitimi alan ihtiyaç sahibi öğrencilere, Ekim-Haziran ayları arasında aylık 2 bin TL burs ödemesi yapılacak. Kentte üniversite okuyan veya Eskişehirli ailelerin farklı şehirlerde üniversiteyi kazanan çocukları başvuruda bulunabilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce "Ekonomik krizin her geçen gün derinleştiği ülkemizde çocuklarımızın eğitim süreçlerine katkı sunmak istedik. Bildiğiniz üzere Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzemizin geliri eğitim için kullanılıyordu. Bu gelirlerden üniversite öğrencilerine de burs desteği vermeye başlıyoruz. Eskişehir'de okuyan veya Eskişehirli olup başka şehirlerde eğitim gören üniversiteli gençlerin başvurularını bekliyoruz" diye konuştu.

Öğrenciler, 'sosyal.eskisehir.bel.tr' adresinden başvuru yapabilecek.