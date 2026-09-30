Eskişehir\'de jandarma 434 litre kaçak içki ele geçirdi, şüpheli gözaltına alındı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, kaçak içki ele geçirilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri çalışmalar kapsamında bir zanlının, kaçak içki üretimi ve satışı yaptığı bilgisine ulaştı.

Odunpazarı ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yapılan aramada, 434 litre kaçak içki ile 60 litre etil alkol ele geçirildi.

Aramada ayrıca 10,8 kilogram içki kiti, 4 ölçüm cihazı, ölçekli kazan, damıtma sistemi ve çeşitli malzemeler bulundu.

Operasyonda yakalanan şüphelinin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.