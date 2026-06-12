Eskişehir'de Kaçak Akaryakıt Operasyonu - Son Dakika
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Eskişehir'de Kaçak Akaryakıt Operasyonu

Eskişehir\'de Kaçak Akaryakıt Operasyonu
12.06.2026 09:58
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Eskişehir'de kaçak akaryakıt üreten 4 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'de kaçak ve karışımlı akaryakıt üreterek sattığı tespit edilen 4 şüpheli, polisin operasyonu ile gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir tesiste kaçak ve karışımlı akaryakıt imal edilerek piyasaya satıldığı bilgisi sonrası harekete geçti. Tesis ve şüpheliler bir süre izlendikten sonra polis ekipleri, operasyon düzenlendi. Eskişehir-Ankara Çevre Yolu 28'inci kilometredeki tesise baskın yapan polis, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Tesiste yapılan aramalarda; 16 bin 245 litre karışımlı ve kaçak akaryakıt, 7 sentetik hap ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınan 4 şüpheli işlemlerinin ardından Eskişehir Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: DHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Kaçak Akaryakıt Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Gamze Pınar Sönmezateş Gamze Pınar Sönmezateş:
    iyi de bunlar tutuklansın ama ne kadar ceza alırlar bilir misiniz işte bu merak ediyorum hep 0 0 Yanıtla
  • Önder Turgut Y- Önder Turgut Y-:
    vay be! kaçak akaryakıt üreticileri mi var demek! bunlar bizim komşuluk yaparken araba dolduruyo mu bunlardan mı satın alıyolar! 16 bin litre falan çok mu az mı bilmem ama bu konuda çok kontrol yok gibi geliyo! yani her gün böyle tesisler çalışıyo olabilir demi! 0 0 Yanıtla
  • Gözde Kizilbent Gözde Kizilbent:
    devlet mi yapacak devlet mi yapmayacak bu işi sonunda vergi mükellefleri ödeyecek bunun maliyetini de böyle operasyonların masrafını da herkes biliyor 0 0 Yanıtla
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