Eskişehir\'de Kaçak Akaryakıt Operasyonu

Önder Turgut Y-:

vay be! kaçak akaryakıt üreticileri mi var demek! bunlar bizim komşuluk yaparken araba dolduruyo mu bunlardan mı satın alıyolar! 16 bin litre falan çok mu az mı bilmem ama bu konuda çok kontrol yok gibi geliyo! yani her gün böyle tesisler çalışıyo olabilir demi!