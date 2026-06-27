Eskişehir'de Kaçak Alkol Operasyonu - Son Dakika
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Eskişehir'de Kaçak Alkol Operasyonu

Eskişehir\'de Kaçak Alkol Operasyonu
27.06.2026 11:54
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Eskişehir'de izinsiz alkol satışı yapan T.A. tutuklandı, evinde 2 bin 85 litre etil alkol ele geçirildi.

ESKİŞEHİR'de ev ve aracında 2 bin 85 litre etil alkol ele geçirilen ve izinsiz satış yaptığı tespit edilip gözaltına alınan T.A., tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ve sahte alkol üretiminde kullanılan etil alkolü izinsiz sattığı tespit edilen şüpheli T.A.'yı takibe aldı. Bir süre izlenen şüpheli T.A.'nın evine baskın yapan polis ekipleri ev ve otomobilinde 2 bin 85 litre etil alkol ele geçirdi. Yapılan incelemede bidonlarla etil alkolü izinsiz ve mevzuata aykırı olarak sattığı belirlenen T.A., gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan T.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Eskişehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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