Eskişehir'de Kaçak Alkol Operasyonu: 3 Gözaltı

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Eskişehir'de polis tarafından düzenlenen kaçak ve sahte alkol operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince 11-12 Aralık'ta kaçak ve sahte alkol üretiminin engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Operasyonda, 23 litre etil alkol, 12 litre kaçak viski, 11 şişe satışa hazır vaziyette kaçak alkol, 27 litre kaçak alkol, 8 litre sahte rakı, 7 şişe sahte bandrollü viski, 6 şişelenmiş sahte rakı, 5 şişelenmiş sahte viski, 3 şişe aroma verici, 31 sahte alkol üretiminde kullanılan ölçü kabı ve sıvı alma aparatı ve sahte alkol üretiminde kullanılan 20 kit ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.