Eskişehir'de Kaçakçılık Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Eskişehir'de Kaçakçılık Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Eskişehir\'de Kaçakçılık Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda, Türkmentokat Mahallesi'nde yaşayan 2 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin kaçak yollardan temin ettiği bandrolsüz ve hologramsız kaçak sigaraları müşteri buldukça sattıkları bilgisine ulaştı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada, 236 paket kaçak sigara ele geçirildi ve adli tahkikat başlatıldı.

24.04.2024 16:28
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkmentokat Mahallesi'nde yaşayan 2 kişinin kaçak yollardan temin ettiği bandrolsüz ve hologramsız kaçak sigaraları müşteri buldukça sattıkları bilgisine ulaştı.

Jandarma tarafından 2 şüphelinin evinde yapılan aramada, 236 paket kaçak sigara ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Şüpheliler hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa" muhalefet suçlarından adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de Kaçakçılık Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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