Eskişehir'de Kaldırım İşgali Denetimi - Son Dakika
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Eskişehir'de Kaldırım İşgali Denetimi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'nda kaldırımı işgal eden iş yerlerini denetledi. Denetimlerin sıklaştırılacağı belirtildi.

03.05.2024 14:29  Güncelleme: 14:38
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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'nda kaldırımı işgal eden iş yerlerini denetledi.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler özellikle yayaların yoğun olduğu caddeleri işgal eden iş yerlerini denetledi.

Zabıtanın bu konuda denetimlerine devam edeceğini belirten ve esnafa yönelik çağrıda bulunan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Şehrimizin değerli esnaflarından bir ricada bulunmak istiyorum. Dükkanlarınızın önündeki mevcut kullanımları başta yaşlılar, engelliler ve bebek arabalı ebeveynler olmak üzere tüm hemşehrilerimizin geçişlerini kolaylaştıracak şekilde yeniden düzenleyelim çünkü kaldırımlar hepimizin. Büyükşehir Belediyesi olarak sorumluluk alanımızda bulunan cadde ve bulvarlardaki denetimlerimizi artıracağımızın bilinmesini isterim" dedi.

Esnaftan bu konuda hassasiyet beklediğini belirten Başkan Ünlüce, "Zabıta ekiplerimiz ilk ziyaretlerinde esnafımızı bu konuda uyarmak, işgalin devam etmesi halinde de Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapmak zorundadır. Bir arada yaşama kültürüne saygının üst seviyede olduğu şehrimizde, siz değerli esnaflarımızın da bu konuya hassasiyet göstereceğine inanıyorum, hepinize bereketli kazançlar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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