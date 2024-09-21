Eskişehir'de Karadeniz Rüzgarı Yayla Şenliği Başladı - Son Dakika
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Eskişehir'de Karadeniz Rüzgarı Yayla Şenliği Başladı

Eskişehir\'de Karadeniz Rüzgarı Yayla Şenliği Başladı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz Rüzgarı Yayla Şenliği'ni düzenledi. Başkan Ayşe Ünlüce, festivalin dayanışma ve birlikte yaşama kültürünü artıracağını belirtti.

21.09.2024 16:59  Güncelleme: 17:01
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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin (EBB) paydaşlarıyla düzenlediği Karadeniz Rüzgarı Yayla Şenliği'ne katılan Başkan Ayşe Ünlüce, "Bu güzel festival değerli hemşehrilerimizin dayanışmasını, Eskişehir'de birlikte yaşama kültürünü ve aralarındaki bu güzel diyaloğun daha da gelişmesinde yardımcı oluyor" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi ve Eskişehir Karadenizliler Derneği tarafından düzenlenen "Karadeniz Rüzgarı Yayla Şenliği" başladı. Şenliğin ikinci gününe Başkan Ünlüce, Tepebaşı Belediyesi Başkan Vekili Erdal Şahbaz, CHP Milletvekilleri Utku Çakırözer, İbrahim Arslan, CHP İl Başkanı Talat Yalaz ile çok sayıda Karadenizli ve Eskişehirli vatandaşlar katıldı.

Şenlikte konuşan Ünlüce, şunları dile getirdi:

"Bu tarz festivallerimiz, şenliklerimiz daha önceden şehir dışına yakın yerlerde yapılıyordu ama bu yıl şehirle iç içe olsun dedik ve Kanlıkavak Parkı'mızda düzenlemek istedik. Eskişehir'in en güzel, en nezih bölgelerinden birinde bu şenlikte hepimiz bir aradayız. Bu güzel festival değerli Karadenizli hemşehrilerimizin dayanışmasını, burada birlikte yaşama kültürünü ve aralarındaki bu güzel diyaloğun daha da gelişmesinde yardımcı oluyor. Ayrıca sevgili Eskişehirli hemşehrilerimle beraber iki gün bu güzel şenliğin keyfini doya doya çıkaracağız."

Ünlüce ve beraberindekiler daha sonra festival alanındaki stantları gezdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de Karadeniz Rüzgarı Yayla Şenliği Başladı - Son Dakika

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