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Eskişehir'de Kavga Sonucu Bir Kişi Öldü, Üç Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Kavga Sonucu Bir Kişi Öldü, Üç Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan Fatih Bayar hayatını kaybetti, arkadaşı Yasin T. ise yaralandı. Olayın ardından kaçan üç şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Eskişehir\'de Kavga Sonucu Bir Kişi Öldü, Üç Şüpheli Yakalandı
22.01.2024 - 11:02,
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ESKİŞEHİR'de 2 grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan Fatih Bayar (36), hayatını kaybetti, arkadaşı Yasin T. (36) yaralandı. Kaçan 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Olay, cumartesi günü gece yarısı Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı Adalar mevkinde meydana geldi. Fatih Bayar ve arkadaşı Yasin T. ile B.Z. (27) T.Z. (23), F.Y. (17) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İki grup arasındaki kavgada Fatih Bayar ve arkadaşı Yasin T. yaralandı. Yasin T. ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne, çok sayıda bıçak darbesiyle ağır yaralandığı belirlenen Fatih Bayar ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bayar, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliler B.Z., T.Z. ve F.Y.'yi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, ifadeleri için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Eskişehir'de Kavga Sonucu Bir Kişi Öldü, Üç Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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