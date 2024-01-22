Eskişehir\'de Kavga Sonucu Bir Kişi Öldü, Üç Şüpheli Yakalandı

ESKİŞEHİR'de 2 grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan Fatih Bayar (36), hayatını kaybetti, arkadaşı Yasin T. (36) yaralandı. Kaçan 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Olay, cumartesi günü gece yarısı Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı Adalar mevkinde meydana geldi. Fatih Bayar ve arkadaşı Yasin T. ile B.Z. (27) T.Z. (23), F.Y. (17) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İki grup arasındaki kavgada Fatih Bayar ve arkadaşı Yasin T. yaralandı. Yasin T. ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne, çok sayıda bıçak darbesiyle ağır yaralandığı belirlenen Fatih Bayar ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bayar, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliler B.Z., T.Z. ve F.Y.'yi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, ifadeleri için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.