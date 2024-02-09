Üniversite hocası ve kızı feci kazada can verdi - Son Dakika
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Üniversite hocası ve kızı feci kazada can verdi

ESKİŞEHİR Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Bayrakçı Karel, kullandığı otomobille karşı yönden gelen kamyona çarptı. Kazada Filiz Bayrakçı Karel ile kızı Yağmur Karel hayatını kaybetti. Eskişehir Teknik Üniversitesi başsağlığı mesajı yayımladı ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

09.02.2024 15:44  Güncelleme: 16:57
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Eskişehir Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Bayrakçı Karel (47), kullandığı otomobille karşı yönden gelen kamyona çarptı. Kazada Filiz Bayrakçı Karel ile kızı Yağmur Karel (15), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KARŞIDAN GELEN KAMYONA ÇARPTI

Odunpazarı ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi Zümrüt Caddesi'nde Filiz Bayrakçı Karel kullandığı 26 UC 635 plakalı otomobille, karşı yönden gelen M.K. (38) idaresindeki 26 SU 100 plakalı su kamyonuna çarptı. Kazada Filiz Bayrakçı Karel, kızı Yağmur Karel ile kamyon şoförü M.K. yaralandı.

HASTANEDE CAN VERDİLER

Yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Filiz Bayrakçı Karel ile kızı Yağmur, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

ÜNİVERSİTEDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Eskişehir Teknik Üniversitesi, kazada ölen öğretim üyesi Filiz Bayrakçı Karel ve kızı Yağmur Karel için başsağlığı mesajı yayımladı. Üniversite mesajında, "Bölümümüz öğretim üyelerinden Doç. Dr. Filiz Bayrakçı Karel ve kızı Yağmur Karel'i kaybetmiş olmanın üzüntüsü içerisindeyiz. Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm ESTÜ ailesine başsağlığı dileriz" denildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Eskişehir Teknik Üniversitesi öğretim üyesi ve kızı kazada hayatını kaybetti
Eskişehir Teknik Üniversitesi öğretim üyesi ve kızı kazada hayatını kaybetti
Üniversite hocası ve kızı feci kazada can verdi
Kaynak: DHA

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    Yorumlar (2)

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