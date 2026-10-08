Eskişehir\'de kırmızı ışıkta geçen ehliyetsiz sürücü çarpıştı, 2 sürücü ağır yaralandı

ESKİŞEHİR'de kırmızı ışıkta geçen motosiklet, kavşakta başka bir motosikletle çarpıştı. Kazada sürücüler ağır yaralandı.

Kaza, Tepebaşı ilçesine bağlı Yenibağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta kırmızı ışıkta geçen Ali H.A.'nın (16) kullandığı 07 BSG 584 plakalı motosiklet, Onur E. (31) idaresindeki 07 E 3408 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan 2 sürücü ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ali H.A. Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne, Onur E. ise Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan kırmızı ışıkta geçtiği tespit edilen Ali H.A.'nın ehliyetinin olmadığı belirlendi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.