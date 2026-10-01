Eskişehir\'de kovalamacada çantada uyuşturucu çıktı, sürücüye 515 bin lira ceza kesildi

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde polis ekiplerince kovalamaca sonucunda durdurulan araçtaki şüphelilerin çantasında uyuşturucu madde bulundu.

Uluönder Mahallesi 3070. Sokak'ta polis ekiplerinin "dur" ikazına uymayan 06 YB 2277 plakalı otomobilin sürücüsü, kaçmaya başladı.

Kovalamacanın ardından Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü 1 Caddesi'nde durdurulan araç sürücüsü İsmet Y. (37) ve yanındaki Aleyna Y. (29), gözaltına alındı.

Şüphelilerin araçla kaçtıkları esnada camdan attıkları belirlenen çantada??????? bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

Polis ekiplerince emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Bu arada sürücü İsmet Y'ye trafik ekiplerince 515 bin lira para cezası kesildiği öğrenildi.