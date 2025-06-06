Eskişehir'de Kurban Bayramı'nda Temiz ve Sistematik Kesim Hizmeti

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda hayata geçirdiği kesim hizmetiyle vatandaşların takdirini topladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından hayvanların ve yetiştiricilerin konforu göz önünde bulundurularak pazarda çeşitli düzenlemeler yapıldı. Bu kapsamda hizmete açılan yeni kesim alanı, Kurban Bayramı'nın ilk günü yoğun ilgi gördü.

Hizmetten memnun kalan vatandaşlar, kurban kesiminin sistematik ve temiz bir şekilde yapıldığını belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye teşekkür etti. Vatandaşlar, "Sistem çok iyi. Baştan kesiyorlar, yüzüyorlar, parçalayarak teslim ediyorlar. Veteriner hekim kontrolünde yapılıyor. Çok güzel bir hizmet. Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce'ye böyle bir tesisi Eskişehir'e kazandırdığı için teşekkür ederiz" dedi.

Bir diğer vatandaş ise " Türkiye'nin pek çok yerinde bulundum ama böyle bir hizmeti ilk kez Eskişehir'de gördüm. Kesimler hem islami kurallara uygun yapılıyor hem de hijyenik bir şekilde teslim ediliyor. Kurbanı alıp hemen kesime geçebiliyoruz, çok şaşırdım ve çok memnun kaldım. Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanı Nurben Fatma Koptekin de yaptığı açıklamada, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce'nin geçen yıl verdiği söz doğrultusunda bu yıl hayvan pazarında küçükbaş kesim hizmetini başlattık. Dini vecibelere uygun, hijyenik ve veteriner hekim kontrolünde vatandaşlarımız bu hizmetten faydalanabiliyor. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi Hayvan Pazarı'nda kesim hizmeti, bayramın üçüncü günü de dahil olmak üzere toplam 3 gün boyunca devam edecek.