Eskişehir'de lösemi tedavisi gören 5 yaşındaki Duru sağlığına kavuştu

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Eskişehir'de yaklaşık 2 yıl lösemi tedavisi gören 5 yaşındaki Duru Armutlu, ailesinin desteği sayesinde sağlığına kavuştu.

Sema ve Sadık Armutlu çiftinin, 2022'de göz altlarında çıkan morluklar nedeniyle hastaneye götürdüğü iki çocuğundan küçüğü Duru'ya, lösemi ve Kovid-19 teşhisi konuldu.

Kanında temizleme işlemi yapılması için 15 günlük izolasyona alınan ancak durumunda değişiklik olmayan Duru'nun babası, kendi çocuğu da aynı hastalıktan muzdarip iş arkadaşı Alkan Ulukoca'nın yönlendirmesiyle Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) yetkililerine danıştı.

Vakıf tarafından sağlanan destekle Ankara'da tedavisine başlanan ve 8 ay kemoterapi gören Duru'ya, uygun donörden kemik iliği nakli yapıldı. Nakil sonrası 100 günlük izolasyon döneminde anne ve babasından ayrı kalan Duru, sağlanan desteklerle hastalığını atlatmayı başardı.

Başka hastalara yardımcı olmak isteyen Sadık Armutlu, vakfın "Fedakar Babalar Projesi"ne, eşi ise "Vefakar Anneler Projesi"ne katılarak gönüllü oldu.

"4 ay sonra kontrolleri bitecek ve tamamen özgür olacak"

Anne Sema Armutlu, AA muhabirine, 3 yaşında teşhis konulan Duru'nun her şeyin farkında olduğunu, hastanedeyken evlerinden uzakta kalmanın üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Bu süreçte Eskişehir ile Ankara arasında adeta mekik dokuduklarını belirten Armutlu, hastanedeki doktorlar sayesinde sürecin oldukça iyi geçtiğini anlattı.

Kızını hasta psikolojisinden uzaklaştırmaya çalıştığını dile getiren Armutlu, şöyle devam etti:

"Saçı sürekli dökülüyordu, bunun için çok üzüldü. Duru'ya 'Saçlarında mikroplar varmış, saçlarını kestirmemiz gerekiyor.' dedik. Kızımın tedavisi olumlu sonuçlandı, 4 ay sonra kontrolleri bitecek ve tamamen özgür olacak. Nakil yapılalı 19 ay oldu, şükürler olsun ki herhangi bir sorunumuz yok. Şu an her şey yolunda gidiyor. Bu süreç benim için çok zordu. Çocuğunuzun ölümle pençeleştiğini biliyorsunuz ama ayakta kalmak zorundasınız. Çok zor şeyler yaşıyorsunuz ancak dayanmak durumundasınız. Ablası da burada epey zorluk çekti çünkü annesine düşkün bir çocuk. Öyle olduğu için durumu kabullenmesi daha zor oldu, o da anneannesi ve babasıyla kaldı. Uzakta da olsak hep bir arada olmaya çalıştık. Yeri geldi telefon aracılığıyla onunla ders çalıştık. Şimdi de eşimle LÖSEV'e üye olarak bizimle aynı durumu paylaşan insanlara yardım etmeye çalışıyoruz, keşke daha fazlasını yapabilsek."

Armutlu, hastanede kendileriyle ilgilenen sağlık çalışanlarını örnek alan ve bazen "doktorculuk" oynayan kızının, ileride doktor olmayı istediğini ifade etti.

LÖSEV Eskişehir Koordinatörü Yelda İlker de çocukları hastalık psikolojisinden çıkarmak için birçok şey yaptıklarını belirtti.

Tedaviden ziyade yaşam standardı sağlamanın en önemli yaklaşım farklılığı olduğunu vurgulayan İlker, "Çocuklar bunu aslında çok da rahatsızlık gibi algılamıyorlar. Evet bu süreçte saçları kesiliyor ama aynı hastanede saçları kesik çocuklar olduğu için bunu normal karşılıyorlar ve çeşitli hayaller kuruyorlar." dedi.

İlker, çocukların bu süreçte hastaneyle sağlık çalışanlarıyla aidiyet kurduğunu kaydederek, kontrollerden bir gün öncesinde uyuyamayıp hangi süprizlerle karşılaşacaklarını düşündüklerini sözlerine ekledi.