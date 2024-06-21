Eskişehir'de Milli Mücadele Kitap Serisi Yoğun İlgi Görüyor

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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi'nin Tarih Vakfı iş birliğinde hayata geçirdiği "Milli Mücadele'de Eskişehir ve 100. Yılında Eskişehir'in Kurtuluşu" projesi kapsamında hazırlanan kitap serisi, kent halkından yoğun ilgi görüyor.

Tepebaşı Belediyesi ve Tarih Vakfı iş birliğinde hazırlanan "Milli Mücadele'de Eskişehir ve 100. Yılında Eskişehir'in Kurtuluşu" projesi de Eskişehir'in Milli Mücadele dönemine ışık tutuyor. Sergi, belgesel ve kitap serisinden oluşan, Milli Mücadele yıllarını Eskişehir odaklı inceleyen proje, uzun bir akademik çalışma ve araştırma döneminin ardından hayat buldu.

5 kitaptan oluşan seri, derin araştırmaları kapsıyor

"100. Yılında Eskişehir'in Kurtuluşu" serisi; Eskişehir'de İşgal ve Direniş, Eskişehir'in Kurtuluşu, Milli Mücadelede Eskişehir'de Sol, Yunan Arşiv Kayıtlarında İşgal Eskişehir'i ve Milli Mücadele ve Eskişehir adlı 5 kitaptan oluşuyor. Her biri farklı araştırmaları ve belgeleri kapsayan kitaplar, Eskişehir'in Milli Mücadele yıllarındaki farklı yönlerine mercek tutuyor.

Kitaplar hakkında bilgi almak ya da seriyi edinmek isteyenler, Tepebaşı Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne uluşabiliyor.

Sergi kent halkından ilgi görüyor

Milli Mücadele'de Eskişehir ve 100. Yılında Eskişehir'in Kurtuluşu sergisi, Eskişehir'in uğradığı işgallerden verilen mücadelelere, Mustafa Kemal Atatürk'ün Eskişehir'e ilişkin tespitlerinden İnönü Savaşları'na kadar pek çok tarihi olayı, görsel zenginlikler ile ziyaretçilerine anlatıyor.

Belgesel ile tarihe not düşülüyor

Kent arşivi için büyük bir katkı olarak dikkat çeken belgesel de Milli Mücadele'de Eskişehir'in öyküsünü anlatıyor. Hazırlanan belgesel, görsel olarak Milli Mücadele yıllarının tarih severlere anlatımını kapsıyor. Belgesel, Tepebaşı Belediyesi'nin "tepebasibld" adlı Youtube sayfasından izlenebiliyor.