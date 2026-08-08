Eskişehir'de Otluk Alanda Yangın
Odunpazarı'nda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
71 Evler Mahallesi'nde otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Kaynak: AA
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