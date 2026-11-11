Eskişehir\'de otomobil emniyet şeridindeki TIR\'a çarptı, otomobil sürücüsü öldü

Eskişehir'de otomobil emniyet şeridindeki TIR'a çarptı, otomobil sürücüsü öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir-Ankara çevreyolunda kontrolden çıkan otomobil, emniyet şeridinde park halindeki seramik yüklü TIR'a çarparak altına girdi. Otomobilde sıkışan sürücü hayatını kaybetti; TIR'ın içinde uyuduğu belirlenen sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Eskişehir'de kontrolden çıkarak park halindeki TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü Hakan Çalık (46), hayatını kaybetti.
Kaza, Eskişehir- Ankara çevreyolu Teksan Sanayi Sitesi yakınında meydana geldi. Hakan Çalık idaresindeki 60 AEK 506 plakalı otomobil, emniyet şeridinde park halindeki M.R.K.'ye (35) ait 03 AIU 306 çekici plakalı seramik yüklü TIR'a arkadan çarptı. TIR'ın dorsesinin altına giren otomobilde sürücü Çalık, araçta sıkıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Hakan Çalık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Dorse altında sıkışan otomobil, itfaiye ekipleri ve vinç yardımıyla çıkarıldı. Çalık'ın cenazesi, savcılık ve polis incelemesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi morguna götürüldü.
TIR SÜRÜCÜSÜNÜN İFADESİ ALINDI
Kaza sırasında park ettiği TIR'ın içerisinde uyuduğu belirlenen sürücü M.R.K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?