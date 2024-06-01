Eskişehir'de polisin ikazına uymayıp kaçan İran uyruklu şahsın otomobilinde metamfetamin ele geçirildi
Eskişehir'de polis ekipleri, trafik kontrolü sırasında İran uyruklu bir şahsın polisin ikazına uymayarak kaçmaya çalıştığını tespit etti. Şahsın otomobilinde yapılan aramada ise büyük miktarda metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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1.06.2024 16:20:32. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de polisin ikazına uymayıp kaçan İran uyruklu şahsın otomobilinde metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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