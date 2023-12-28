Eskişehir\'de Sahte İçki İmalathanesine Operasyon: 4 Gözaltı

ESKİŞEHİR'de, imalathaneye çevirdikleri evde sahte içki üretimi yaptığı tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Evde, sahte bandrol, etil alkol, şişe kapakları ile alkol kitleri ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, imalathaneye çevirdikleri evde, sahte içki üretimi yaptığı tespit edilen 4 şüpheliyi takibe aldı. Bir süre izlenen şüphelilere ait 4 ev, 3 araç ve 1 depoya baskın yapıldı. Aramalarda 961 sahte bandrol ve kapüşon, 100 litre etil alkol, 135 şişe kapağı, 122 alkol kiti, 99 boş şişe, 45 plastik tıpa, etiket, bandrol ve kapüşon yapımında kullanılan fön makinesi, pompalı tüfek, 12 kartuş, 4 şişe doldurma amaçlı ölçme kabı ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilip gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 3 şüpheli ise işlemlerinin ardından Eskişehir Adliyesi'ne sevk edildi.