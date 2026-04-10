Eskişehir\'de şehitler için mevlit okutuldu

Eskişehir'de, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Reşadiye Cami'nde cuma namazı öncesi şehitler için mevlit okutuldu.

Çok sayıda emniyet mensubunun katıldığı mevlit programı sonrasında vatandaşa lokma dağıtıldı.

İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz da cuma namazı sonrası vatandaşlarla bir araya geldi.