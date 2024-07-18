Eskişehir'de seyir halindeyken yanan midibüs kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Eskişehir'de seyir halindeyken yanan midibüs kullanılamaz hale geldi

Eskişehir-Ankara kara yolu Alpu alt geçitte seyir halindeki midibüsten alevler yükseldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücü tarafından yol kenarına çekilen midibüsü söndürdü. Trafik bir süre durduktan sonra polis ekipleri tarafından yeniden ulaşıma açıldı. Yangının çıkış nedeni belirlenmek üzere çalışmalar başlatıldı.

18.07.2024 15:35
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Eskişehir'de seyir halindeyken yanan midibüs kullanılmaz hale geldi.

Eskişehir- Ankara kara yolu Alpu alt geçitte seyir halindeki midibüsten alevler yükseldi. Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiyeye ekipleri sürücü tarafından yol kenarına çekilen midibüsü söndürdü.

Bir süre duran trafik, daha sonra yeniden polis ekiplerince yeniden ulaşıma açıldı.

Midibüsün kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de seyir halindeyken yanan midibüs kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de seyir halindeyken yanan midibüs kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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