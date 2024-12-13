Eskişehir'de Seyitgazi Kadınları Buluştu - Son Dakika
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Eskişehir'de Seyitgazi Kadınları Buluştu

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Seyitgazi ilçesinden gelen 150 kadınla buluşarak, taleplerini dinledi ve kentin güzelliklerini tanıttı.

13.12.2024 16:16
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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Ayşe Ünlüce, "Eskişehir Gezisi" kapsamında kente gelen Seyitgazili kadınlarla Kentpark'ta buluştu. Başkan Ünlüce, kadınlarla tek tek ilgilenerek, taleplerini dinledi.

"Eskişehir Gezisi" kapsamında düzenlenen geziyle Seyitgazi ilçesinden kente gelen 150 kadın, Eskişehir'deki tematik parkları ve müzeleri gezdi. Kadınlar; Bilim Kültür Sanat Parkı, Kentpark, Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi başta olmak üzere birçok müzeyi ve tematik parkları görme fırsatı buldu.

Gezinin ardından Kentpark'ta Başkan Ünlüce ve Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe ile buluşan kadınlar, Başkan Ünlüce'ye gezi dolayısıyla teşekkür etti. Burada konuşan Başkan Ünlüce bu yıl muhtarlarla iş birliği yaparak kent merkezinden birçok kadına Frig Vadileri'ni gezdirdiklerini söyledi.

Kent merkezinde yaşayanların ilçelerin doğal güzelliklerini, ilçelerde yaşayanların da kent merkezindeki müzeleri, parkları görmesi için böyle bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını belirten Başkan Ünlüce, "Bizler istiyoruz ki Eskişehir'e geldiğinizde kendinizi evinizde gibi hissedin. Seyitgazi bizim için çok önemli bir ilçe, tarihi güzellikleriyle, turistik yerleriyle, tarımla, hayvancılıkla ilgili yapılan çalışmalarla ve bu çağdaş aydınlık yüzüyle her zaman bizim en gözde ilçelerimizden birisi oldu. Bugün burada sizlerle bir arada olmak mutluluk verici, hoş geldiniz" dedi.

Başkan Tepe ise "Birlikte olmak, buluşmak, gezmek çok güzel. Biz Seyitgazi olarak özellikle sosyal faaliyetlere, kültürel etkinliklere önem veriyoruz. Seyitgazi'miz çok güzel ve geçtiğimiz beş yılda Ayşe Başkanımızın bize çok fazla desteği oldu. Aynı destekler seçimden bu yana geçen yaklaşık sekiz aydır da devam ediyor. ben bütün ilçemiz adına Ayşe Ünlüce Başkanımıza huzurunuzda teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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