Eskişehir\'de Şiddetli Yağmur ve Rüzgar Etkili Oldu

Kahramanmaraş'taki bu yolda iki günde bir trafik kazası oluyor

Kahramanmaraş'ta bulunan bir yolda iki günde bir trafik kazası meydana geliyor. Bölge esnafı, kazaların sürücü hataları ya da yolun durumuyla ilgili olduğunu belirtiyor. Kahramanmaraş Kuzey Çevre Yolu üzerinde sık sık trafik kazaları yaşanıyor. Esnaf, sürücülerin hızlı seyir halindeyken virajlarda kaza yaptığını ve yolun dar olmasının da kazalara neden olduğunu ifade ediyor. Esnaf, önlem alınması gerektiğini vurgulayarak trafik kontrolünün artırılmasını talep ediyor.