Eskişehir'de kuvvetli rüzgarla etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Sabah saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağmur, kent merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşmasına yol açtı. Bu nedenle sürücüler ile yayalar, yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
Önlem alan polis ekipleri, sürücüleri trafikte dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı. Karayolları ekipleri de çevre yolunda su biriken bölgelerde tedbir aldı.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçların dalları kırıldı, Odunpazarı ilçesinde bir apartmanın dış yalıtım malzemeleri söküldü.
Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de Şiddetli Yağmur ve Rüzgar Etkili Oldu - Son Dakika
Kahramanmaraş'ta bulunan bir yolda iki günde bir trafik kazası meydana geliyor. Bölge esnafı, kazaların sürücü hataları ya da yolun durumuyla ilgili olduğunu belirtiyor. Kahramanmaraş Kuzey Çevre Yolu üzerinde sık sık trafik kazaları yaşanıyor. Esnaf, sürücülerin hızlı seyir halindeyken virajlarda kaza yaptığını ve yolun dar olmasının da kazalara neden olduğunu ifade ediyor. Esnaf, önlem alınması gerektiğini vurgulayarak trafik kontrolünün artırılmasını talep ediyor.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AKP ve MHP'den devralınan belediyelerin toplam borcunun 100 milyarı bulmasını değerlendirdi. Yavaş, lüks belediye binaları yapmanın ve çöp projelere para harcamanın doğru olmadığını belirtti.
Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Susuz beldesi yakınlarında İscehisar Belediyesine ait midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde faaliyet gösteren Aile Destek Merkezi bünyesinde açılan kurslara katılan kadınlar, hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor. El sanatları, dikiş nakış, giyim, kuaförlük, rölyef, tel kırma, amigurimi, epoksi ve takı tasarım alanlarında eğitim alan kadınlar, ürettikleri ürünleri satarak gelir elde ediyor. Ayrıca, kursiyerlerin çocukları da merkezdeki oyun alanında el becerileri kazanıyor.
Bulgaristan'ın Sevlievo şehrinde bulunan 250 yıllık Eski Selvi Camisi, yangın ve doğal afetler nedeniyle uzun süredir kapalıydı. Duyarlı vatandaşların bağışlarıyla restore edilen cami, törenle yeniden ibadete açıldı. Caminin restorasyonuna Türk ve Müslüman kökenli birçok kişi destek verdi. Cami, Bulgaristan'da Türk ve Müslüman toplumunun kültürel mirasını koruma çabalarının bir örneği olarak önem taşıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?