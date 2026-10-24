Eskişehir'de tır işletme duvarına çarptı, 2 yaralıdan biri kabinde sıkıştı - Son Dakika
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Eskişehir'de tır işletme duvarına çarptı, 2 yaralıdan biri kabinde sıkıştı

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Eskişehir\'de tır işletme duvarına çarptı, 2 yaralıdan biri kabinde sıkıştı
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Eskişehir-Bilecik kara yolunda tırın tarlaya girip işletme duvarına çarpması sonucu sürücü kabinde sıkıştı, yolcu yaralandı. İtfaiyenin 2 saati aşan müdahalesiyle kurtarılan sürücü ve yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı; 2 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle tarlaya girip bir işletmenin duvarına çarpan tırdaki 2 kişi yaralandı.

H.A. (67) idaresindeki 10 TL 666 plakalı tır, Eskişehir- Bilecik kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya girdi. Tarlanın sonundaki bir işletmenin duvarına çarpan tırın sürücü kabini ezildi.

Kazada sürücü H.A. kabinde sıkışırken, araçta yolcu olarak bulunan Ş.A. (35) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı Ş.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kabinde sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlatan itfaiye ekipleri, 2 saati aşan müdahalenin ardından H.A'yı bulunduğu yerden çıkardı. Sürücü de ambulansla hastaneye götürüldü.

Hastanede tedavi altına alınan 2 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
EskişehirOtomobilBilecikGüncelSon Dakika

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