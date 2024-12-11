Eskişehir'de Trafik Denetimleri: 118 Araç Men Edildi

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Eskişehir'de trafik ekiplerince son bir haftada yapılan denetimlerde, tespit edilen eksiklikler nedeniyle 118 araç trafikten menedildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 4-10 Aralık'ta 9 bin 395 araca yönelik denetimlerde bulundu.

Uygulamalarda, "alkollü araç kullanmak", "sürücü belgesiz araç kullanmak", "park yasağı ihlali", "hız kuralı ihlali", "ışık ihlali", "emniyet kemeri takmamak", "kask takmamak", "abart egzoz kullanmak", "taşıma kanuna muhalefet" ve diğer ihlallerden 3 bin 711 sürücüye idari para cezası verildi.

Ayrıca, 118 aracın trafikten menedildiği, 7 sürücünün belgesinin ise daimi olarak iptal edildiği bildirildi.