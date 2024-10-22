Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
A.B. (27) idaresindeki 26 TU 384 plakalı otomobil, Gündoğdu Mahallesi'ndeki Kartal Kavşağı Alt Geçidi'nde kontrolden çıkıp refüje çarptı.
Devrilen araçtaki sürücü A.B ile Nuriye Yaldız (27) ve Tuğba Aytekin (27) yaralandı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalenin ardından Eskişehir Şehir Hastanesinde kaldırılan yaralılardan Yaldız ile Aytekin, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de Trafik Kazası: 2 Ölü 1 Yaralı - Son Dakika
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