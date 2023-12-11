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Eskişehir'de traktöre çarpan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Eskişehir'de traktöre çarpan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti

Eskişehir'de traktöre çarpan kamyonetteki sürücü Yusuf Balıkçı hayatını kaybetti. Kaçan traktör sürücüsü ise JASAT ekiplerince yakalandı ve traktör ile römorku sakladığı ortaya çıktı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Eskişehir\'de traktöre çarpan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti
11.12.2023 - 16:54,
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ESKİŞEHİR'de traktöre çarpan kamyonetteki Yusuf Balıkçı (50), hayatını kaybetti, diğer sürücü kaçtı. Kaçan N.S., JASAT ekiplerince yakalanırken, kazadan sonra traktör ile römorku sakladığı ortaya çıktı.

Kaza, 5 Aralık'ta saat 19.30 sıralarında Konya- Eskişehir kara yolu Mahmudiye ışıklı kavşakta meydana geldi. Yusuf Balıkçı'nın kullandığı 11 DR 827 plakalı kamyonet, önünde giden traktöre çarptı. Kazada Balıkçı ağır yaralanırken, traktör sürücüsü olay yerinden geçti. Sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Balıkçı, kurtarılamadı. Eskişehir Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) dedektif timleri, çalışma başlattı. Çalışmada kaçan traktör sürücüsünün N.S. olduğu ve traktör ile römorku sakladığı anlaşıldı. Gözaltına alınan N.S. işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine çıkarılan N.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Eskişehir'de traktöre çarpan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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