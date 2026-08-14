Eskişehir\'de Tutuklulara Aile Eğitimi

Eskişehir'de Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülere yönelik aile yaşamı ve iletişim becerileri eğitimleri düzenlendi.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, 2 Nolu Açık Ceza İnfaz Kurumu ve H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda gerçekleştirilen eğitimlerde, "Aile Yaşam Becerileri", "Aile İçi İletişim Becerileri" ile "Evlilik ve Aile Hayatı" konuları ele alındı.

İnteraktif olarak gerçekleştirilen eğitimlerde, aile bireyleri arasındaki ilişkilerde etkili iletişimin önemi, sağlıklı iletişim becerilerinin geliştirilmesi ve güven duygusunun güçlendirilmesinde açık iletişimin rolü anlatıldı.

Eğitimlerle tutuklu ve hükümlülerin aile yaşamına ilişkin farkındalıklarının artırılması ve sağlıklı aile ilişkilerinin desteklenmesi amaçlandı.