Eskişehir'de Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali Başladı

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) tarafından bu yıl 24-28 Mayıs 2025 tarihleri arasında 16'ncısı düzenlenen "Uluslararası Eskişehir Çocuk, Gençlik ve Kukla Tiyatroları Festivali" devam ediyor.

EBB Şehir Tiyatroları'nın düzenlediği festivalin açılışı, 24 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00'de Köprübaşı mevkiinden Haller Gençlik Merkezi arkasındaki festival alanına yapılan kortej yürüyüşü ile başladı.

Eskişehirlilerin yoğun ilgi gösterdiği açılış gününde, festival alanında Fransa'dan Yifan's Company ve Théatre National de Nimes ortak yapımı "Kanatlarım" ve festivale İspanya'dan katılan kukla sanatçısı Jordi Bertran'ın "Sirk" adlı oyunları izleyici ile buluştu. Akşam seansında ise Eskişehir Şehir Tiyatroları Gençlik Sahnesi 9. dönem kursiyerlerinin "Hayvan Çiftliği" adlı oyunu ilk gösterimini gerçekleştirerek seyirci ile buluştu.

Festivalin ikinci gününde ise Romanya'dan Puck Kukla Tiyatrosu'nun "Neşeli Gerçek" adlı oyunu ile Eskişehir Şehir Tiyatroları'nın "Pompenya" adlı oyunları çocuklarla buluştu. Haller Gençlik Merkezi arkasında yer alan festival alanında ise İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı Eskişehir Şubesi bünyesindeki Eskişehir İKGV Afrika Çocuk Dans Grubu'nun gösterisi beğeni topladı.

Akşam saatlerinde Fransa ve İspanya topluluklarının yeniden sahnelediği oyunlarla festivalin ikinci günü tamamlandı.

28 Mayıs'a kadar sürecek festival, oyunlar ve farklı atölyelerle devam edecek.